Musik : DJ Purple Disco Machine mag Anonymität in Deutschland

Ludwigshafen Gerade erst hat Tino Piontek, auch bekannt als DJ Purple Disco Machine, bei den Grammy Awards 2023 abgeräumt. Doch in seiner Heimat Deutschland ist der Dresdner kaum bekannt. Nicht unbedingt ein Nachteil, wie Piontek in einem Interview mit dem Radiosender RPR1 berichtete.

Dennoch habe sein Ego darunter gelitten, überall erfolgreich zu sein, nur in seinem Heimatland nicht. „Natürlich war ich enttäuscht und habe es schon hinterfragt, warum es überall funktioniert, nur in meiner Heimat oder in Deutschland nicht.“ Seine Musik werde international als „undeutsch“ wahrgenommen. Bei den Grammys wurde Piontek in der Kategorie „Best Remix Recording“ für einen Remix des Titels „About Damn Time“ von der US-Sängerin Lizzo ausgezeichnet.