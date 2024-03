Landesregierung Disput über närrische Grüße auf der Internetseite

Rund 80 Nutzerinnen und Nutzer hätten sich beteiligt und ihre eigenen Narrenrufe wie beispielsweise „Alaaf“, „Kuck Kuck“, „Allee Hopp“ oder „Tritschlau“ genannt. Wegen der enormen Vielzahl an Narrenrufen sei es aber nicht möglich gewesen, alle in Rheinland-Pfalz gebräuchlichen Narrenrufe in einem Social-Media-Posting abzubilden, berichtete der Chef der Staatskanzlei. Die vorgelegte lange Liste über die gebräuchlichen Narrenrufe in den verschiedenen Regionen des Landes sei daher auch nicht vollständig.