Diskussion über 8. Mai als möglichen Feiertag

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hält die Debatte über den 8. Mai als möglichen bundesweit gesetzlichen Feiertag für sinnvoll, schließt sich aber der Forderung nicht an.

„Das ist ein Vorschlag, über den man diskutieren sollte und kann“, sagte Dreyer am Dienstag in Mainz. Am 8. Mai jährt sich zum 75. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus durch die Alliierten 1945.

Die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar sei einfach das Datum, betonte Dreyer. Der rheinland-pfälzische Landtag kommt seit 1998 jedes Jahr an diesem internationalen Holocaust-Gedenktag zusammen. Die Plenarsitzungen sind abwechselnd im Mainzer Landtag und an einem auswärtigen Gedenkort. Ganz wichtig sei ihr, dass an der Gedenkveranstaltung für die Opfer der NS-Diktatur junge Menschen teilnehmen, sagte Dreyer.