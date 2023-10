2. Bundesliga Dirk Schuster würde FCK „gern weiter begleiten“

Schuster hatte vor einigen Monaten gesagt, dass er gerne noch mal Erstliga-Trainer wäre. Auf die Frage, ob dies auch mit dem FCK möglich sei, antwortete er: „Kurzfristig wird das ein bisschen eng. Aber mittel- und langfristig wäre die Rückkehr mit dem FCK in die erste Bundesliga schon ein Traum. Wir möchten uns schrittweise oben annähern.“ Man sei im „Inner Circle“ in Kaiserslautern bodenständig genug, die Situation richtig einzuschätzen: „Unsere Zielstellung in dieser Saison ist ein Mittelfeldplatz, und das soll so bleiben - auch wenn die Tabelle im Moment sehr positiv aussieht.“