Universitätsklinikum Saarland : Direktorin bittet Missbrauchsopfer um Entschuldigung

Saarbrücken/Homburg Die neue ärztliche Direktorin am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS), Jennifer Diedler, hat sich am Donnerstag öffentlich im Namen des gesamten Vorstandes bei Missbrauchsopfern und ihren Angehörigen entschuldigt.

„Ich kann nur betonen, dass ich aufrichtig das Leid bedauere, das die Betroffenen erfahren haben“, sagte sie in Saarbrücken. Experten einer unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des Skandals um sexuellen Missbrauch von Kindern am UKS bilanzierten am Donnerstag ihre Arbeit.