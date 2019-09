Direktor fordert weitere Aufklärungskampagnen über Hautkrebs

Ludwigshafen Angesichts zunehmender Neuerkrankungen für Hautkrebs hat der Direktor der Hautklinik Ludwigshafen, Professor Edgar Dippel, weitere Aufklärungskampagnen gefordert. „Eine aktuelle Studie aus Deutschland zeigt, dass gerade bei jüngeren Menschen eine höhere Wahrscheinlichkeit für unrealistischen Optimismus besteht“, sagte Dippel der Deutschen Presse-Agentur.

Dippel warnte vor dem Irrtum, dass Sonnencreme umfassend vor Krebs schütze. „Die meisten herkömmlichen Produkte bewahren uns zwar überwiegend vor der sogenannten UVB-Strahlung, die den akuten Sonnenbrand auslöst. Doch die langwelligen UVA-Strahlen können trotz Creme in die Haut eindringen - und erhöhen so das Hautkrebsrisiko.“

Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen steige mit erhöhter UV-Belastung das Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken. „Deshalb ist ein wirksamer UV-Schutz wichtig zur Vorbeugung von Hautkrebs“, unterstrich Dippel. Sonnenbrände in der Kindheit würden das Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken, um das Zwei- bis Dreifache erhöhen.

Bei dem Kongress in Ludwigshafen sollen Strategien in Diagnostik und Therapie beim Hautkrebs vorgestellt werden. „Das heißt, es werden topaktuell auch die neuesten Ergebnisse dermatologische Studien diskutiert“, kündigte Dippel an. Im Mittelpunkt stünden dabei unter anderem die Langzeitergebnisse bei Therapien. „Im Bereich der Dermato-Onkologie haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten entscheidende Entwicklungen stattgefunden, die immer mehr Einzug in die Praxis halten“, sagte er. „Diese Fortschritte sind höchst spannend - und können keinen Nachwuchswissenschaftler kalt lassen.“