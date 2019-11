Digitalisierung von Bibliotheken: Rege Programmbeteiligung

Mainz Wlan, Tablet-Computer oder Brillen für das Eintauchen in virtuelle Welten - mit Geld des Landes Rheinland-Pfalz sollen die Bibliotheken schneller fit für die digitale Zukunft gemacht werden. Das Sonderprogramm wird rege genutzt, wie aus einer Antwort des Kulturministerium in Mainz auf eine Anfrage aus der CDU-Fraktion hervorgeht.

Insgesamt hätten 130 Bibliotheken Anträge gestellt. Bewilligt worden seien bisher 128 Anträge. 111 davon würden bei einem Projekt unterstützt, 17 bei mehreren Projekten. Insgesamt steht für die Digitalisierung in den Bibliotheken eine halbe Million Euro in diesem und nächstem Jahr bereit.

103 der Häuser, die Anträge gestellt haben, sind dem Ministerium zufolge in kommunaler Trägerschaft, 27 in kirchlicher. Die Bibliotheken in kirchlicher Trägerschaft hätten alle einen Nachweis von der jeweiligen Kommune erbracht, dass sie dort die Aufgabe der öffentlichen Bibliothek übernehmen - mangels eines eigenen kommunalen Hauses. Von den beantragenden Bibliotheken in kommunaler Trägerschaft werden 51 hauptamtlich und 52 ehren- oder nebenamtlich geführt.