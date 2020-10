Dieselfahrverbot in Mainz vom Tisch

Ein Schild, das auf ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge der Euronorm 5/V und schlechter hinweist, hängt an einem Mast. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild

Koblenz/Mainz Ein vorerst verschobenes Dieselfahrverbot in Mainz ist auch längerfristig vom Tisch. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Stadt Mainz beendeten ihren langen Rechtsstreit um Luftqualität am Mittwoch vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz mit einem Vergleich.

Demnach sollen Ampelschaltungen weniger Autos aus den Seitenstraßen auf die Mainzer Rheinachse lassen und so dort die Stickstoffdioxid-Werte gesenkt werden. Ein Gutachten hatte hier an einer Stelle bislang eine Überschreitung des Grenzwerts auch für 2021 vorausgesagt. Eine neue Messeinrichtung (Passivsammler) soll dies überwachen.