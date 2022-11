Spritpreise : Diesel-Kraftstoff in Rheinland-Pfalz vergleichsweise günstig

Ein Mann tankt seinen Wagen an einer Tankstelle. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Mainz Diesel-Kraftstoff ist einer ADAC-Auswertung zufolge am Donnerstag in Rheinland-Pfalz zum bundesweit zweitniedrigsten Preis angeboten worden. Er lag am Vormittag um elf Uhr durchschnittlich bei 1,999 Euro pro Liter, wie der Automobilclub mitteilte.

Günstiger konnte nur im im Nachbarland Saarland getankt werden. Beim Kraftstoff E10 lag Rheinland-Pfalz mit einem Durchschnittspreis von 1,889 Euro pro Liter dagegen im Mittelfeld. Bundesweit am teuersten war der Sprit in Bremen, ein Liter E10 kostete dort 1,935 Euro und ein Liter Diesel 2,101 Euro.

Der Dieselpreis in Rheinland-Pfalz ist im Vergleich zum Vormonat um einen Cent gesunken, beim E10-Kraftstoff betrug der Rückgang knapp drei Cent. Für die Untersuchung wurden bundesweit die Preise von mehr als 14.000 Tankstellen erfasst.

