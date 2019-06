Diebstahlserie an Mainzer Universitätsklinikum

Wiesbaden Am Mainzer Universitätsklinikum hat es in den vergangenen Monaten eine Serie von Geldbeuteldiebstählen gegeben. Vier Fälle seien angezeigt worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Es sei aber wahrscheinlich, dass es mehr Fälle gebe.

Der erste Diebstahl ereignete sich demnach im September 2018. Die Geschädigten waren laut Polizei Mitarbeiter oder Besucher der Klinik.

Beim letzten bekannten Fall im April hätte man einen Täter möglicherweise fast erwischt: Nach Polizeiangaben hatten Zeugen damals eine verdächtige Person auf dem Flur beobachtet, die vorgab, Glühbirnen zu wechseln. Als sie ihn ansprachen, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Danach habe ein 46-Jähriger festgestellt, dass sein Portemonnaie gestohlen worden war.

In dem Fall habe die sofortige Sperrung der EC-Karte eine anschließende „Verwertungstat“ verhindert. Andere Opfer hatten weniger Glück: Im März sei einer 52-Jährigen der Geldbeutel samt EC-Karte gestohlen und anschließend ein dreistelliger Betrag abgehoben worden, teilte die Polizei mit. Die Frau hatte den Pin in ihrem Portemonnaie hinterlegt.