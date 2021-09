„Die Tat muss uns aufrütteln“: Landtag zu Idar-Oberstein

Mainz Die Radikalisierung von Menschen in der Corona-Pandemie beschäftigt nach der Bluttat in Idar-Oberstein den Landtag. Wie lässt sich die Gewaltbereitschaft stoppen?

Bei Straftaten in Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie deutet sich in Rheinland-Pfalz nach Einschätzung von Innenminister Roger Lewentz (SPD) in diesem Jahr ein leichtes Plus an. Das Landeskriminalamt habe im ersten Halbjahr bereits 119 solcher Straftaten registriert, nach 78 im gesamten Vorjahr, sagte er am Donnerstag im Landtag. Lewentz äußerte sich während einer Aktuellen Debatte zu dem tödlichen Schuss auf einen 20 Jahre alten Tankstellen-Kassierer in Idar-Oberstein, der den Täter auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht hatte.