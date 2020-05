Gewalt auf dem Spielplatz : Siebenjährigen mit brennender Zigarette verletzt

Pirmasens Ein Siebenjähriger ist in Pirmasens von einem unbekannten Jungen mit einer Zigarette traktiert und verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach traf das Kind am Samstag in der Nähe eines alten Fabrikgeländes auf eine fünfköpfige Gruppe, deren Mitglieder rauchten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa