Die neuen Corona-Regeln für Sport, Gastronomie und Kitas

Eine Servierkraft bringt Gästen eines Cafés mit Gummihandschuhen Kaffee. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv/Symbolbild

Mainz Die rheinland-pfälzische Landesregierung lockert von heute an die Corona-Beschränkungen im Sport und in der Gastronomie weiter. Zugleich ist der Übergang zum Regelbetrieb in den Kitas wieder möglich - von 1. August an gilt dieser überall wieder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Bestimmungen der Zweiten Landesverordnung zur 10. Corona-Bekämpfungsverordnung im einzelnen:

In der Gastronomie ist der Thekenbetrieb wieder erlaubt für Speisen und Getränke. Allerdings müssen die Abstandsregeln von mindestens 1,50 Meter eingehalten werden und die Gäste ihre Kontaktdaten hinterlassen. Die Begrenzung der Sperrzeiten auf 5.00 bis 24.00 Uhr wird aufgehoben. Es gelten die Sperrzeiten wie vor der Pandemie.