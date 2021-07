Die neuen Corona-Regeln für Rheinland-Pfalz im Überblick

Mainz In Rheinland-Pfalz sind seit Freitag eine Reihe von Einschränkungen in der Pandemie weggefallen. Die 24. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes gilt zunächst bis einschließlich 30. Juli. Die wichtigsten Veränderungen:

Private Feiern sind mit bis zu 100 Gästen möglich. Dabei gilt in Innenräumen aber die 3-G-Regel, also Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete (3-G-Regel).

- Maximal 5000 Zuschauer gilt als Limit für Außenveranstaltungen ohne feste Plätze - also etwa auf Festplätzen oder in Parks. Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern können in Abstimmung mit örtlichen Behörden zugelassen werden.

- Bis zu 50 Menschen - plus Trainer - können wieder in einer Gruppe Sport machen, draußen und in Hallen. Das gilt auch für Proben der Laien-Kultur. Geimpfte und Genesene zählen nicht mit, kommen also noch dazu.