Die neue Woche startet stark bewölkt

Offenbach Die dichten Wolken vom Wochenende bedecken auch in der neuen Woche den Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Montag Höchsttemperaturen zwischen 8 und 11 Grad, wie die Meteorologen am Sonntag mitteilten.

In der Nacht zum Dienstag müssen sich die Rheinland-Pfälzer und Saarländer auf leichten Frost einstellen, so der DWD. Tagsüber wechselten sich dann Sonne und Wolken ab, bei Temperaturen zwischen 6 und 11 Grad. In einigen Teilen der Region bleibe es laut der Meteorologen aber trüb, da sich Nebelfelder aus der Nacht nicht ganz auflösen.