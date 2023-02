Tiere : Die ersten Amphibien wandern bereits

Mainz Auch in Rheinland-Pfalz haben sich die ersten Amphibien bereits auf den Weg zu ihren Laichgewässern gemacht. Einige Erdkröten seien bereits seit Januar unterwegs, sagte Wiebke Pasligh vom Naturschutzbund Nabu in Mainz.

Wie andere Amphibien verbringen Erdkröten und Molche die kalten Monate in Winterstarre, dafür vergraben sie sich in der Erde oder in Totholz. Sobald es wärmer wird, erwachen sie wieder - selbst, wenn es noch Winter ist. Damit haben sie ein Problem, denn in dieser Zeit finden sie nur wenig Nahrung.