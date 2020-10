Dichterin Nora Gomringer bekommt Carl-Zuckmayer-Medaille

Die schweizerisch-deutsche Lyrikerin Nora Gomringer auf der Buchmesse. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Mainz Die Dichterin Nora Gomringer erhält die Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz. Die in Bamberg lebende 40-Jährige wird für ihre Verdienste um die deutsche Sprache ausgezeichnet, wie die Staatskanzlei in Mainz am Montag mitteilte.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird die Ehrung im Januar bei einem Festakt im Mainzer Staatstheater verleihen. Mit Gomringer werde „eine der großen Sprachartistinnen unserer Zeit“ geehrt.

„Phantasievoll, kreativ und sich immer wieder neu entdeckend hat sie die Literaturszene der Gegenwart beeinflusst“, begründete Dreyer ihre Entscheidung, die auf Vorschlägen einer Fachkommission basiert. Ihre unverwechselbare Stimme, etwa beim Poetry-Slam, zeuge von großartigem Sprachvermögen. Gomringer leitet in Bamberg das „Internationale Künstlerhaus Villa Concordia“. Sie hat bereits eine Vielzahl von Lyrikbänden und zwei Essaybände veröffentlicht.