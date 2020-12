Dichte Wolken und Schneeregen am Wochenende erwartet

Mainz Mit Nebel, Schneeregen und teils Glätte müssen Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland beim Start in das Wochenende rechnen. Am Freitagmorgen ziehe vor allem im Bergland zunächst Nebel mit Sichtweiten bis unter 150 Metern auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Auf starke Bewölkung und zeitweise etwas Regen müssen sich Menschen in Hessen dann am Samstag und am Sonntag einstellen. Während am Samstag zunächst bis zu sieben Grad in der Spitze möglich sind, steigen die Temperaturen dem DWD zufolge am Sonntag auf acht Grad. In der Nacht zum Adventssonntag könne es in Hochlagen zu Frost und Glätte kommen. Insgesamt bleibt es eher bedeckt mit wenigen Auflockerungen und örtlicher Glättegefahr in den Nächten.