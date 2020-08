Diakonie und Pro Asyl: Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge

Frankfurt/Main Die Diakonie Hessen und weitere Organisationen haben ein Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge in Not gefordert. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung der Diakonie Hessen, der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl und des Initiativausschusses für Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz hieß es, die Bundesregierung dürfe „der Aufnahmebereitschaft der Bundesländer und der über 150 Kommunen, die sich zu sicheren Häfen für Flüchtlinge erklärt haben, nicht länger im Wege stehen.“ Die geplante Übernahme von weniger als 1000 Menschen aus Griechenland sei „nicht mehr als ein humanitäres Feigenblatt“.

