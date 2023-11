Tarifkonflikt DGB wirft Tarifgemeinschaft der Länder Blockade vor

Die ersten beiden Verhandlungsrunden mit der TdL endeten nach Meinung des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland „mehr als ernüchternd“. Die Arbeitgeberseite sei nicht auf die Forderungen der Arbeitnehmer eingegangen und habe kein Angebot vorgelegt. Der Warnstreik am 4. Dezember sei daher unausweichlich. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder hatte in der zweiten Verhandlungsrunde Anfang November deutlich gemacht, dass sie die Forderungen der Gewerkschaften für viel zu hoch und nicht leistbar hält. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 7. und 8. Dezember in Potsdam statt.