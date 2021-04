DGB: Starke Akzente für Wandel von neuer Landesregierung

Mainz Der DGB fordert von der künftigen Landesregierung starke Akzente für den ökologischen und sozialen Wandel - statt eines Sparkurses. Junge Menschen müssten stärker in den Blick genommen werden. Nach der Pandemie gelte erst recht: „Solidarität ist Zukunft“.

Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung des DGB die Bedeutung eines funktionierenden öffentlichen Dienstes in den Fokus gerückt. „Es ist skandalös, wie mangelhaft zum Beispiel die Gesundheitsämter besetzt und technisch ausgestattet sind“, sagte der DGB-Landesvorsitzende Dietmar Muscheid der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Der Öffentliche Dienst muss als Arbeitgeber moderner und in Bezug auf die Bezahlung attraktiver werden.“ Dies sei auch ein Auftrag an die Landesregierung, sich das „antiquierte Dienst- und Beamtenrecht“ genauer anzusehen.