Gewerkschaften DGB macht Druck für mehr Tarifbindung in Betrieben

Der Deutsche Gewerkschaftsbund erhöht den Druck für eine stärkere Tarifbindung der Betriebe in Rheinland-Pfalz. Es müssten politisch Anreize geschaffen werden, um wieder zu mehr Tarifbindung zu kommen, sagte die Landesvorsitzende des DGB, Susanne Wingertszahn, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Der entscheidende Hebel ist, dass das Land Rheinland-Pfalz und die Kommunen Steuergelder nur an die Unternehmen ausgeben, die sich an Tarifverträge halten.“