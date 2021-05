DGB Kundgebung zum 1. Mai als „Autokino“

Völklingen Wegen der Corona-Pandemie hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Saarland seine Kundgebung zum Tag der Arbeit als „Autokino“ organisiert. Etwa 400 Menschen in 250 Autos seien am Samstag auf einen großen Parkplatz beim Weltkulturerbe Völklinger Hütte gekommen, wie der DGB mitteilte.

In seiner Rede sagte Lemb, dass die Pandemie nur solidarisch bekämpft werden könne. Ein „nationalstaatlicher Impfegoismus“ helfe nicht weiter. Abgeordnete, die sich an der Vermittlung von Masken bereichert hatten, bezeichnete er als „Krisenschmarotzer“, die nicht in den Bundestag gehörten. „Sie sollten die ergaunerten Millionen an den Staat zurückzahlen, wenn sie noch einen Hauch christliches Gewissen haben“, so Lemb.