DGB fordert mehr bezahlbaren Wohnraum

Mainz Neuen, bezahlbaren Wohnraum haben Gewerkschafter am Samstag in Mainz gefordert. „Die Menschen müssen immer mehr von ihrem Einkommen für die Miete aufwenden - Tendenz steigend“, kritisierte der Vorsitzende des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland, Dieter Muscheid.

Fast die Hälfte aller Haushalte in Mainz (44,2 Prozent) müssen dem DGB zufolge mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens allein für ihre Miete ausgeben. In Ludwigshafen seien es 42,7 Prozent, in Trier 37,2 Prozent und in Koblenz 33,2 Prozent.