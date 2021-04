DGB fordert besseren Schutz von Saisonkräften

Mainz Der Deutsche Gewerkschaftsbund in Rheinland-Pfalz hat einen besseren Schutz für die Erntehelferinnen und Erntehelfer gefordert. „Ohne die Saisonbeschäftigten aus Rumänien, Polen oder Bulgarien gibt es keinen Spargel, keine Erdbeeren und keinen Wein“, sagte der DGB-Vorsitzende für Rheinland-Pfalz/Saarland, Dietmar Muscheid, am Freitag.

„Aber in der Landwirtschaft gilt das Credo: Billig müssen die Arbeitskräfte sein“, kritisierte er.

Der Bundestag hatte am Donnerstagabend Änderungen am Sozialgesetzbuch beschlossen, wonach Saisonarbeiter statt 70 bis zu 102 Tage sozialversicherungsfrei beschäftigt werden dürfen. Die Verlängerung helfe unter anderem, in der Corona-Pandemie häufige Personalwechsel zu vermeiden, begründeten CDU und SPD die Regelung.