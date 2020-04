DGB feiert 1. Mai digital

Mainz Der Tag der Arbeit ohne Gewerkschafts-Kundgebung? Corona macht das Unvorstellbare notwendig. Der DGB reagiert zeitgemäß und präsentiert sich am 1. Mai digital. Landeschef Muscheid sieht eine Reihe von besonderen Probleme in der Pandemie.

Der DGB-Landesvorsitzende Dietmar Muscheid sieht in der Corona-Krise den Ausbildungsmarkt in Gefahr und fürchtet infolgedessen eine Verschärfung des Fachkräftemangels. „Da, wo Kurzarbeit gefahren wird, findet Ausbildung nicht mehr in dem Maße statt, wie sie stattfinden müsste“, sagte Muscheid im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur zum Tag der Arbeit (1. Mai). „Da produziert man in der Krise die nächste Krise. Die Facharbeiter, die man morgen braucht, muss man heute ausbilden.“ Die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze sei seit Jahren rückläufig, und in der Corona-Krise sei zu befürchten, dass das Angebot noch einmal dramatisch zurückgehen werde.