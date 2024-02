Gewerkschaft DGB: Digitalisierung in der Ausbildung muss besser werden

Der DGB fordert mehr Plätze und eine bessere Qualität der Ausbildung in Rheinland-Pfalz. „Wer Fachkräfte sucht, muss sie auch ausbilden“, sagte die Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Susanne Wingertszahn, am Donnerstag in Mainz. Es gebe aber noch immer viel zu wenige Betriebe, die den Schulabgängern eine Lehrstelle anbieten.