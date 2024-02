Gewerkschaften DGB-Chefin Wingertszahn für Abschaffung der Schuldenbremse

Der Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Rheinland-Pfalz ist für eine Abschaffung der Schuldenbremse. „In einer Zeit der sich überlappenden Krisen und angesichts der Herausforderungen, die Klimakrise, demografischer Wandel und Digitalisierung mit sich bringen, ist es fatal, an der Schuldenbremse festzuhalten“, sagte DGB-Landeschefin Susanne Wingertszahn der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Damit wir die Wende hin zur klimagerechten Wirtschaft mit guten Arbeitsplätzen schaffen und bei der Digitalisierung nicht weiter hinterherlaufen, müssen wir Geld in die Hand nehmen.“