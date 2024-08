Arbeitsmarkt DGB-Chefin warnt Unternehmen vor zunehmender Tarifflucht

Die Politik müsse mehr tun, um das Tarifsystem zu stabilisieren, forderte die DGB-Vorsitzende. Dazu habe sie auch auf der Landesebene viele Möglichkeiten. „Wir brauchen echte Tariftreue bei öffentlichen Aufträgen und bei der Vergabe von Fördergeldern“, sagte die Gewerkschafterin. „Öffentliche Aufträge dürfen nicht an Firmen gehen, die nur Mindestlohn zahlen und die schlechtesten Arbeitsbedingungen anbieten, weil es so am billigsten ist.“ Mitgliedschaften ohne Tarifbindung in Arbeitgeberverbänden sollten abgeschafft werden.