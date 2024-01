Gewerkschaften DGB-Chefin: Große Sorgen wegen rechten Gruppierungen

In Zeiten, in denen rechte Gruppierungen versuchten, die Bauernproteste zu vereinnahmen oder Rechtsextreme einen Vernetzungsort in einem ehemaligen Autohaus in Mainz errichten wollten, sei die Stärkung der Demokratie um so wichtiger, betonte die Gewerkschafterin. Das gelte gerade auch mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen, bei denen ein Stimmenzuwachs für die rechtspopulistische AfD befürchtet werden müsse.