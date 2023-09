Gewerkschaften DGB-Chefin fordert mehr Ausbildungsplätze und Tarifbindung

Einen großen Anteil noch unbesetzter Ausbildungsstellen gibt es nach Angaben der DGB-Chefin etwa in den Berufen als Klempner, Fleischer sowie in der Systemgastronomie und bei Gerüstbauern. Dazu gebe es eine große Nachfrage nach Auszubildenden für den Bereich Klima, Sanitär und Heizung sowie in der Pflege. Das seien genau die Berufe, in denen die Arbeitsbedingungen unattraktiv seien und verbessert werden müssten.