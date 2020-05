DFKI-Experte: Corona-Warn-App kann zentrale Rolle spielen

Kaiserslautern Die geplante Corona-Warn-App kann dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) zufolge eine zentrale Rolle beim Unterbrechen von Infektionsketten spielen. „Gerade jetzt, wo einige Beschränkungen gelockert werden, kann die App unglaublich wichtig sein“, sagte Paul Lukowicz, der Leiter des DFKI-Forschungsbereichs Eingebettete Intelligenz in Kaiserslautern.

Eine solche App für das Handy soll in Deutschland und anderen Ländern zum Einsatz kommen. Sie erfasst, welche Smartphones einander nahegekommen sind. Die App kann dann Nutzer warnen, wenn sich später herausstellt, dass in ihrer Umgebung eine infizierte Person war. Die Nutzer könnten dann in Quarantäne gehen. In Deutschland und den meisten anderen Ländern soll die Teilnahme freiwillig sein.