DFB-Sportgericht DFB verhängt Geldstrafe gegen Saarbrücken

Weiterhin wurden 28 pyrotechnische Gegenstände während des Drittligaspiels gegen den VfB Lübeck am 3. Oktober im Ludwigsparkstadion entfacht. Zudem habe in der Nachspielzeit ein FCS-Anhänger den Innenraum betreten und sei etwa 40 Meter an der Seitenlinie entlang gelaufen, bevor er vom Sicherheitspersonal festgehalten und der Polizei übergeben wurde, hieß es in der Mitteilung.