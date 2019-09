DFB trauert um Rudi Gutendorf: „Herausragender Botschafter“

Fußball-Trainerlegende Rudi Gutendorf. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Frankfurt/Main Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um den langjährigen Trainer Rudi Gutendorf. „Rudi Gutendorf war weltweit ein herausragender Botschafter des deutschen Fußballs, was er für das Ansehen des deutschen Trainerwesens in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten geleistet hat, ist einzigartig“, sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch in einer Verbandsmitteilung vom Sonntagvormittag.

Gutendorf war am Freitag im Alter von 93 Jahren im Beisein seiner Familie gestorben, wie sein Sohn der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.