Fußball : DFB-Pokal: Bayern mit Neuzugang Cancelo in der Startelf

DFB-Pokal: Bayern mit Neuzugang Cancelo in der Startelf

Mainz Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann beruft Neuzugang João Cancelo einen Tag nach dessen Verpflichtung in die Startelf des DFB-Pokal-Achtelfinales beim FSV Mainz 05. Der 28 Jahre alte portugiesische Nationalspieler wurde von Manchester City bis zum Saisonende ausgeliehen.

Der zuletzt angeschlagene Joshua Kimmich kann an diesem Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) von Anfang an spielen, in den Bayern-Kader zurückgekehrt ist Leon Goretzka nach überstandenen muskulären Problemen.