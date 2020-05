Deutsch-französische Grenze : Saarland setzt sich für Grenzöffnungen ein

Immer mehr Politiker aus dem Saarland und Grand Est fordern das Ende der Grenzkontrollen. Foto: Ruppenthal

Metz/Saarbrücken In Frankreich und Deutschland gibt es die ersten Lockerungen. Noch halten aber beide Länder an den Grenzkontrollen fest. Doch in den Regionen wächst der Druck für eine Öffnung.

Das Saarland will sich in Berlin und Paris für eine Öffnung der deutsch-französischen Grenze stark machen. In einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sowie den französischen Innenminister Christophe Castaner schlägt Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) vor, dass die ab Montag innerhalb Frankreichs geltende Lockerung der Bewegungsfreiheit auch grenzüberschreitend angewendet werden könnte. Analog zu den Regeln für Bürger mit Wohnsitz in Frankreich, die sich ab Montag in einem Radius von 100 statt bisher einem Kilometern um ihren Wohnort frei bewegen dürfen, könnte die 100-Kilometer-Regelgung vom jeweiligen deutsch-französischen Grenzübergang aus berechnet werden, so Hans Vorschlag.

Bisher ist es nicht der Fall, denn beide Regierungen in Paris und Berlin halten an den Grenzkontrollen fest. In Deutschland sollen die bisherigen Einreiseregeln zunächst bis zum 15. Mai gelten. In Frankreich noch länger. Alle Menschen, die zurzeit aus dem Ausland nach Frankreich einreisen, auch aus dem Schengen-Raum, brauchen dafür einen „triftigen Grund“. Laut Frankreichs Innenminister Castaner soll es bis zum 15. Juni so bleiben. Damit wurde die Hoffnung der Saarländer gedämpft, die zum Beispiel in den nächsten Wochen zu ihrem Zweitwohnsitz nach Lothringen fahren wollten. Mit dem Stichtag 15. Juni hatte Castaner in seiner Rede am Donnerstag die vollständige Öffnung der Grenze in weitere Ferne gerückt.

Lesen Sie auch Kommentar zu Grenzschließungen : Armutszeugnis an der Grenze

Dabei war Frankreich selbst überrascht worden, als Deutschland Mitte März wieder Kontrollen auf seiner Seite der Grenze einführte. Grund dafür war die Kennzeichnung der französischen Grenzregion Grand Est als Risikogebiet durch das Robert-Koch-Institut. Ab dann war die Grenze nur noch für den Warenverkehr und Pendler mit einer Bescheinigung ihrer Arbeitgeber passierbar. Ende April kamen weitere Ausnahmen dazu, etwa um den Ehepartner oder die eigenen Kinder im Nachbarland zu besuchen.

Zwei Wochen später zog Frankreich dann mit den Grenzkontrollen nach. Auch in diese Richtung war die Einreise ab Anfang April dann nur noch für Grenzgänger und Menschen mit einem triftigen Grund, wie zum Beispiel die medizinische Betreuung eines Angehörigen, möglich. Zu diesem Zeitpunkt waren die Auswirkungen dieser Kontrollen nur bedingt relevant, da in Frankreich auch für die eigenen Bürger eine strenge Ausgangssperre galt. Auch wer innerhalb Frankreichs wohnte, brauchte für das Verlassen der eigenen vier Wände einen triftigen Grund und eine Bescheinigung. Mit den am Montag frankreichweit eintretenden Lockerungen ändert sich die Lage aber zum Nachteil der Einreisenden.

Lesen Sie auch Hans fordert rasches Ende der Grenzkontrollen