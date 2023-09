Bundesliga Deutschland-Schreck Asano ärgert den FC Augsburg

Deutschland-Schreck Takuma Asano ist zum Spielverderber des FC Augsburg geworden. Der Angreifer des VfL Bochum verhinderte am Samstag in der Fußball-Bundesliga mit seinen zwei Toren beim 2:2 (1:1) den ersten Saisonsieg des FCA. Der 28-Jährige hatte bei der Weltmeisterschaft in Katar das so folgenschwere Siegtor beim 2:1 für Japan im ersten Gruppenspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft erzielt. Am kommenden Samstag kommt es in Wolfsburg in aller Freundschaft zur Neuauflage des Länderspiels Deutschland gegen Japan.