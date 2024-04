Verteidigungsminister Deutschland muss resilient gegen Desinformation werden

Das sei in der Nato eine einzigartige Fähigkeit, sagte der Kommandeur der Dienststelle, Oberst Ferdi Akaltin. „Wenn sie eine Drohne fliegen lassen oder ein Flugzeug und sie schmeißen Flugblätter ab, ist das was? Ein kriegerischer Akt, in dem Moment, wo sie feindlichen Territorium überfliegen müssen“, erklärte er. „Ein Ballon, wissen wir spätestens seit Nena, ist kein kriegerischer Akt.“