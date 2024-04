Pharma Deutschland künftig Vorreiter bei medizinischen Studien

Deutschland wird nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) künftig als Standort für medizinische Studien viel Boden gut machen. Mit einer Reihe an Gesetzen im Rahmen der Pharmastrategie würden in den kommenden Jahren die Voraussetzungen für weitere Pharma-Ansiedlungen systematisch verbessert, sagte Lauterbach am Montag beim Spatenstich für ein neues Werk des US-Pharmakonzerns Eli Lilly in Alzey in Rheinland-Pfalz.