Wein : „Deutschland in der Flasche“: Cuvée aus allen Anbaugebieten

Wörrstadt Weingüter aus allen 13 Anbaugebieten in Deutschland haben sich zusammengetan, um eine gemeinsame Riesling-Cuvée abzufüllen. „Das ist ein Wein, der ganz Deutschland abbildet“, sagte die Initiatorin, die deutsche Weinkönigin Sina Erdrich, bei der Präsentation am Donnerstag in Wörrstadt (Kreis Alzey-Worms).

Der Erlös aus dem Verkauf von 1500 Flaschen des 2021er Riesling-Weins geht zu 85 Prozent an Jungwinzer und -winzerinnen an der Ahr und zu 15 Prozent an die Initiative Frauen gegen Gewalt.

Mit der Cuvée werde der gelebte Zusammenhalt der regionalen Weinköniginnen weitergeführt, sagte die Geschäftsführerin des Deutschen Wein-Instituts, Monika Reule. Das Projekt zeige, „dass Zusammenhalt keine Worthülse ist“. Vielmehr gehe es um Solidarität, um Empathie, aber auch um soziales und gesellschaftliches Engagement.

Betriebe aus den 13 Anbaugebieten stellten für den Wein frische Riesling-Weine bereit, die dann in der Durbacher Winzergenossenschaft zusammengeführt wurden. Für Kellermeister Rüdiger Nilles sei es eine große Herausforderung gewesen, 13 Weine auf einen Nenner zu bringen, sagte Erdrich. Bei der ersten Verkostung zeigten sich den Angaben zufolge zunächst auch skeptische Teilnehmer von dem Ergebnis positiv überrascht. Das Projekt soll in den kommenden Jahren weitergeführt werden. „Spätburgunder wäre als zweite Auflage schön“, sagte die Weinkönigin. „Man muss aber auch gucken, was geht - wir sind da weiterhin kreativ.“

