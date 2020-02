Deutschland-Chef von Nestlé beim Mainzer Rosenmontagszug

Julia Klöckner im Bett mit dem Nestle-Deutschlandchef Marc-Aurel Boersch als Motivwagen. Foto: Dorothee Barth/dpa/Archivbild.

Mainz Der Deutschland-Chef des Lebensmittelkonzerns Nestlé, Marc-Aurel Boersch, hat am Montag am Fastnachtsumzug in Mainz teilgenommen und so auf Kritik der Narren an zu großer Nähe zur Bundesregierung reagiert.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Zusammen mit einer Gruppe von Beschäftigten begleitete Boersch einen satirischen Motivwagen des Mainzer Carneval-Vereins (MCV), der ihn mit Bundesagrarministerin Julia Klöckner in einem „Liebesnestlé“ zeigt. „Wir dachten, das verlängern wir“, sagte Boersch am Rosenmontag in Mainz. In Abstimmung mit dem MCV begleiteten sie den Motivwagen mit einem eigenen Wagen und der Aufschrift: „Schatzi, es ist nicht so, wie es aussieht.“.