Es wird ungemütlich : Open-Air-Konzerte wegen Unwetterwarnung verlegt

Offenbach Nach heißen Tagen und Sonne satt müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf eine ungemütliche Wetterlage einstellen.

Für den Samstag warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vor heftigen Gewittern mit Starkregen. Unwetterartige Niederschläge mit Hagelschlag sind demnach nicht unwahrscheinlich. Wegen der Vorhersage wurden zwei Open-Air-Konzerte vom Amphitheater in Trier kurzfristig in die Arena Trier verlegt, wie der Veranstalter am Samstag mitteilte. Am Samstag tritt die Sängerin Katie Melua auf, am Sonntag gibt es das Konzert „Der Herr der Ringe“.