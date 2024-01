Offenbach Deutscher Wetterdienst: Viel Regen in der kommenden Woche

Offenbach · Es bleibt nass: Auch an den ersten Tagen des neuen Jahres regnet es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland viel. So fallen am Dienstag teils ergiebige Niederschläge bei milden Höchsttemperaturen zwischen 8 und 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mitteilte.

01.01.2024 , 15:14 Uhr

Der Wind weht kräftig. Es kann auch stürmische Böen geben. Am Mittwoch werden in beiden Bundesländern erneut zeitweise Regenschauer erwartet, bei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 12 Grad mitten im Winter. Es bleibt windig bis stürmisch. Der Donnerstag präsentiert sich laut DWD bei maximal 7 bis 11 Grad zunächst ähnlich nass, dann gibt es Auflockerungen am Wolkenhimmel - bis in der Nacht zum Freitag vom Südwesten wieder Regen aufkommt. © dpa-infocom, dpa:240101-99-461599/2

(dpa)