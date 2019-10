Deutscher Umweltpreis wird in Mannheim verliehen

Mannheim Der mit 500 000 Euro dotierte Deutsche Umweltpreis wird heute in Mannheim vergeben. Die höchstdotierte Umweltauszeichnung Europas geht in diesem Jahr an die Bodenwissenschaftlerin Ingrid Kögel-Knabner von der Universität München und an den Unternehmer Reinhard Schneider, Chef der Firma Werner&Mertz aus Mainz.

Überreicht werden soll der Preis von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wie die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) mitgeteilt hat.