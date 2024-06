Umwelt Deutscher Naturschutztag 2024 im Saarland

Deutschlands größter Naturschutzkongress, der 37. Deutsche Naturschutztag (DNT), findet vom 24. bis 28. September in Saarbrücken statt. Dazu werden laut Umweltministerin Petra Berg (SPD) rund 100 hochkarätige Referentinnen und Referenten und 600 bis 800 Besucher erwartet. Unter dem Motto „Europa natürlich verbunden“ liege der thematische Schwerpunkt in diesem Jahr auf der europäischen Vernetzung im Naturschutz. „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit gehört zur saarländischen Identität“, sagte Berg am Dienstag vor Journalisten. Deshalb sei das Saarland als Grenzland im Herzen Europas ihrer Ansicht nach der geeignete Gastgeber, um die aktuellen Entwicklungen im Bereich Umwelt- und Naturschutz zu thematisieren. Gerade in Anbetracht der zunehmenden klimatischen Herausforderungen sei ein grenzüberschreitendes Denken und Handeln laut Berg „zwingend notwendig“.