Kultur Deutscher Kleinkunstpreis wird überreicht

Der mit insgesamt 30.000 Euro dotierte Deutsche Kleinstkunstpreis wird am Samstag (20.00) in Mainz überreicht. Ausgezeichnet werden Künstlerinnen und Künstler in mehreren Kategorien. In der Sparte Stand-Up wird Hazel Brugger mit einem Preis bedacht, sie sei die „Königin der komischen Schlagfertigkeit“, begründete die Jury ihre Entscheidung. In der Sparte Kabarett wird Moritz Neumeier geehrt. Er verbinde kongenial verschiedene Stile und Medien miteinander, um daraus herrlich absurde Geschichten zu schöpfen, hieß es.