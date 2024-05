Kultur Deutscher Kleinkunstpreis in Mainz überreicht

Hazel Brugger (30) ist als Stand-Up-Comiedian mit dem Deutschen Kleinstkunstpreis in Mainz ausgezeichnet worden. Sie sei die „Königin der komischen Schlagfertigkeit“, begründete die Jury ihre Entscheidung. In der Sparte Kabarett geht die Ehrung in diesem Jahr an Moritz Neumeier - er war bei der Preisverleihung am Samstagabend in Mainz aber erkrankt. Neumeier verbinde kongenial verschiedene Stile und Medien miteinander, um daraus herrlich absurde Geschichten zu schöpfen, hieß es. Die Auszeichnungen sind insgesamt mit 30 000 Euro dotiert.