Deutscher KI-Forscher Wahlster in Prag ausgezeichnet

Wolfgang Wahlster vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild.

Prag Wolfgang Wahlster, emeritierter Informatik-Professor an der Universität des Saarlandes, ist für seine Verdienste um die Beziehungen zu tschechischen Wissenschaftlern ausgezeichnet worden. Die Technische Universität in Prag (CVUT) verlieh dem 66-Jährigen am Dienstag die Ehrendoktorwürde, wie ein Sprecher mitteilte.

Bereits seit den 1970er Jahren reiste Wahlster den Angaben zufolge regelmäßig zu Gastvorträgen nach Prag, das damals noch hinter dem Eisernen Vorhang lag. Er war später langjähriger Gründungsdirektor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) und gilt als ein Pionier auf dem Gebiet Industrie 4.0.