Deutscher Autofahrer aus österreichischem Bach gerettet

Der Unfallwagen wird aus dem Bluntaubach geborgen. Foto: FEUERWEHR GOLLING.

Wien Ein 79-jähriger deutscher Autofahrer ist in Österreich aus einem Bach gerettet worden. Der Mann war am Samstag in Golling nahe der Grenze zu Bayern unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und über mehrere Meter in das Gewässer stürzte, wie die örtliche Feuerwehr berichtete.

