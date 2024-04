Geschichte Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert 18 Projekte im Land

Sanierungen an Dächern, Fachwerk und Fenstern: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz will in Rheinland-Pfalz dieses Jahr mindestens 18 Projekte an Denkmäler fördern. Dazu gehört die Dachsanierung des Fachwerkbaus „Alt'sches Haus“ in Monzingen (Kreis Bad Kreuznach), das 1589 errichtet wurde, wie die Stiftung in Bonn mitteilte. Aber auch Sanierungsarbeiten an der Burg Eltz (Kreis Mayen-Koblenz) stünden auf der Liste der Förderprojekte: Geplant seien Fenster-, Fachwerk- und Dachsanierungen in der vollständig erhaltenen Burg aus dem Mittelalter.